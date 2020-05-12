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«Евроактив» - Евросоюз должен притянуть Грузию к себе
12.05.2020 12:50
Институты ЕС должны обеспечить, чтобы проевропейские государства, такие как Грузия, снова видели ЕС, как свою конечную цель, — об этом говорится в статье Пола Вандорена, опубликованной в издании «Евроактив». Пол Вандорен — бывший посол ЕС в Хорватии и России.
«На востоке, Южный Кавказ еще один важный регион для Европейского Союза. В Грузии, несомненно, есть проевропейское (и проНАТОвское) правительство, лидеры которого не скрывают, что действительно хотят вступить в эти два эксклюзивных западных клуба», — пишет Вандорен.
Бывший посол ЕС в Хорватии также отмечает, что план правительства Грузии также очень популярен среди общественности, так как 80 процентов населения поддерживают вступление в Европейский Союз и НАТО. В статье также упоминается Соглашение об ассоциации, подписанное в 2016 году, которое, по мнению автора, было довольно амбициозным.
В статье «Евророактива» также упоминает российский фактор.
«Существует один фактор, который все усложняет: в результате войны 2008 года 20 процентов Грузии были оккупированы Россией, в то время, когда я работал в посольстве ЕС в Москве», — пишет бывший посол.
Как пишет бывший посол ЕС в Хорватии, Брюссель должен обеспечить, чтобы такие страны, как Грузия, рассматривали ЕС в качестве своей главной цели.
Автор статьи также предлагает ЕС наметить следующие шаги и заявляет, что первым шагом должна стать публичная поддержка страны и признание ее достижений.
«Нынешнее правительство Грузии стало свидетелем экономического возрождения. Грузия в настоящее время занимает седьмое место по свободе бизнеса, опережая 26 из 27 стран ЕС. А по уровню экономической свободы она на 12-м месте. По данным Всемирного банка, правительство сократило бедность на 50 процентов, а бедное население страны воспользовалось социальной политикой правительства и новыми экономическими возможностями. Такие достижения заслуживают публичного признания», — пишет автор.
По его словам, поддержка Грузии должна продолжиться даже после кризиса коронавируса.
«Для вдохновения Комиссия фон дер Ляйен должна взглянуть на пример стран Балтии и Хорватии, где есть прозападные, реформистские и ориентированные на Европу страны — подключайте, подключайте, подключайте», — пишет Вандорен.
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