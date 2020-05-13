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Марета Грегорова: Обе стороны нас информировали о договоренности об освобождении политзаключенных
13.05.2020 16:10
Депутат Европарламента Маркета Грегорова сожалеет, что власти Грузии отказываются от ранее заключенных договоренностей с оппозицией по вопросу освобождения политзаключенных.
По ее словам, обе стороны проинформировали после заключения договоренностей о том, что освобождение политзаключенных - один из пунктов соглашения.
"Мне очень жаль, что грузинские власти заняли такую позицию и заявили, что освобождение политзаключенных не было частью соглашения. Нас всех тогда проинформировали обе стороны, что освобождение политических заключённых - один из пунктов достигнутого соглашения", - заявила депутат Европарламента Маркета Грегорова для проекта Пограничная ZONA.
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