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Виола фон Крамон: Еще одно невыполненное обещание окончательно превратит «Грузинскую мечту» в ненадежного и безответственного партнера
13.05.2020 19:44
Еще одно невыполненное обещание окончательно превратит «Грузинскую мечту» в ненадежного и безответственного партнера, - об этом в связи с событиями в Грузии заявила член Европаламента, член группы по поддержке демократии и координации выборов Виола фон Крамон.
По ее словам, прискорбны попытки «Грузинской мечты» использовать пандемию как орудие и поставить под вопрос достигнутые в марте соглашения.
«Крайне важно, чтобы предполагаемые нарушения закона были расследованы и изучены независимой судебной системой. К сожалению, недавний отчет Freedom House показал, что судебная система в Грузии не свободна от политической мотивации.
Неприемлемо и является просто плохим тоном попытка «Грузинской мечты» втянуть дипломатов-фасилитаторов во внутриполитическую конфронтацию. Дипломаты, исходя из интересов Грузии, проделали огромную работу, выступили посредниками между сторонами для достижения соглашения от 8 марта», - заявила Виола фон Крамон.
По ее словам, Евросоюз не сможет закрыть глаза на шаги Грузии назад.
«Обеим политическим сторонам, особенно той, которая обладает большей властью, следует помнить, что избирательная реформа и верховенство закона являются важной ступенью для более демократической, более европейской Грузии. ЕС не может и не будет закрывать глаза на шаги назад в этих двух сферах», - сказано в заявлении Виола фон Крамон, опубликованном на ее странице.
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