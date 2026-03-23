Глава МИД Грузии: защита суверенитета — единственная опора, на которой должно основываться будущее Европы

23.03.2026 23:40





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на первом заседании Ассамблеи в столице Венгрии в рамках проекта «Патриоты за Европу» приняла участие в панельной дискуссии по вопросам суверенитета и миграции.



Бочоришвили сосредоточилась на теме защиты национальных интересов, отметив, что представляет страну, которая еще не является членом ЕС, но стремится присоединиться к Евросоюзу.



Министр заявила, что Грузия на протяжении веков пыталась интегрироваться в европейскую семью, а в последние десятилетия — присоединиться к ЕС. Она указала, что после распада СССР власти Грузии считали европейские структуры, особенно ЕС, лучшим гарантом защиты нашего суверенитета, именно поэтому была подана заявка на членство в Европейском Союзе и именно поэтому подписано Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году.



«Грузия — страна, разделяющая европейские ценности, которые органичны для нашего общества», — заявила Бочоришвили.



Глава МИД также рассказала о вызовах, которые сопровождают процесс вступления в ЕС. Она отметила, что после подачи заявки на членство в ЕС власти Грузии увидели, как этот важный вопрос, поддержанный примерно 80% населения Грузии, «стал инструментом политического давления, внутриполитических игр, внешнего давления и внешнего вмешательства во внутренние дела».





«Мы все больше и больше видим, что эта проблема существует не только за пределами ЕС, но и внутри ЕС — в его государствах-членах», — сказала министр.



Говоря о вопросах безопасности, Бочоришвили отметила, что суверенные решения жизненно важны для поддержания мира и стабильности в стране, особенно перед лицом вызовов в регионе.



«Когда речь заходит о безопасности, принятие суверенных решений жизненно важно для обеспечения мира, стабильности и экономического роста в стране. Экономический рост Грузии составляет около 9,5% в год, что является впечатляющим показателем в Европе. Этого результата можно достичь единственным способом — мы должны защитить суверенитет нашей страны и не подвергать опасности мир в этой сложной геополитической обстановке», — заявила министр.



В заключение Мака Бочоришвили еще раз подчеркнула важность суверенитета.



«К вопросу суверенитета необходимо подходить с особой серьезностью, потому что это единственная прочная основа, на которой должно строиться будущее Европы», — подчеркнула глава МИД Грузии.



По информации ведомства, в панельной дискуссии приняли участие вице-президент партии «Фидес», депутат Европарламента Кинга Гал, министр Венгрии по делам Европы Янош Бока, депутат ЕП от Польши, Анна Брылка, депутат ЕС от Бельгии Том Ван дер Рис, депутат ЕП от Чехии Ондрей Кнотек, член Местного парламента Австрии, вице-губернатор Удо Ландбауэр и госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьера Венгрии Золтан Ковач.



Источник: SOVA

