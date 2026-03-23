В Грузии выявлены нелегальные молочные производства

23.03.2026 21:05





Национальное агентство продовольствия продолжает масштабные проверки по всей стране и выявляет незаконные предприятия по переработке молока.



Где нашли нарушения:

Инспекторы провели проверки в регионах Кахети, Имерети и Аджарии — нарушения выявлены в Сигнахи, Вани, Сачхере и Батуми.



▪️ Сигнахи (с. Джугаани)

Производство сыра работало без обязательного разрешения и регистрации. Зафиксированы как критические, так и некритические нарушения.



▪️ Вани (с. Салхино)

Незаконное производство сыра (сулугуни) и надуги.

Продукция изготовлена с нарушением технологии и не имела маркировки.



▪️ Сачхере (с. Джалаурта)

Ещё одно нелегальное сырное производство без разрешения агентства. Обнаружены критические нарушения.



▪️ Батуми

Выявлены факты оптовой продажи молочной продукции без регистрации и разрешений.

Также зафиксированы нарушения санитарных норм и условий хранения.

Отдельно отмечена деятельность компании «Гурияц», работавшей без необходимого признания.



Итог:

Все нарушители оштрафованы, работа предприятий приостановлена.



Ведомство напоминает:

Производство и продажа продуктов питания без официального разрешения и соблюдения норм безопасности — нарушение закона и риск для здоровья потребителей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





