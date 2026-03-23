Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии выявлены нелегальные молочные производства


23.03.2026   21:05


Национальное агентство продовольствия продолжает масштабные проверки по всей стране и выявляет незаконные предприятия по переработке молока.

Где нашли нарушения:
Инспекторы провели проверки в регионах Кахети, Имерети и Аджарии — нарушения выявлены в Сигнахи, Вани, Сачхере и Батуми.

▪️ Сигнахи (с. Джугаани)
Производство сыра работало без обязательного разрешения и регистрации. Зафиксированы как критические, так и некритические нарушения.

▪️ Вани (с. Салхино)
Незаконное производство сыра (сулугуни) и надуги.
Продукция изготовлена с нарушением технологии и не имела маркировки.

▪️ Сачхере (с. Джалаурта)
Ещё одно нелегальное сырное производство без разрешения агентства. Обнаружены критические нарушения.

▪️ Батуми
Выявлены факты оптовой продажи молочной продукции без регистрации и разрешений.
Также зафиксированы нарушения санитарных норм и условий хранения.
Отдельно отмечена деятельность компании «Гурияц», работавшей без необходимого признания.

Итог:
Все нарушители оштрафованы, работа предприятий приостановлена.

Ведомство напоминает:
Производство и продажа продуктов питания без официального разрешения и соблюдения норм безопасности — нарушение закона и риск для здоровья потребителей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна