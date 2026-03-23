В Грузии выявлены нелегальные молочные производства
23.03.2026 21:05
Национальное агентство продовольствия продолжает масштабные проверки по всей стране и выявляет незаконные предприятия по переработке молока.
Где нашли нарушения:
Инспекторы провели проверки в регионах Кахети, Имерети и Аджарии — нарушения выявлены в Сигнахи, Вани, Сачхере и Батуми.
▪️ Сигнахи (с. Джугаани)
Производство сыра работало без обязательного разрешения и регистрации. Зафиксированы как критические, так и некритические нарушения.
▪️ Вани (с. Салхино)
Незаконное производство сыра (сулугуни) и надуги.
Продукция изготовлена с нарушением технологии и не имела маркировки.
▪️ Сачхере (с. Джалаурта)
Ещё одно нелегальное сырное производство без разрешения агентства. Обнаружены критические нарушения.
▪️ Батуми
Выявлены факты оптовой продажи молочной продукции без регистрации и разрешений.
Также зафиксированы нарушения санитарных норм и условий хранения.
Отдельно отмечена деятельность компании «Гурияц», работавшей без необходимого признания.
Итог:
Все нарушители оштрафованы, работа предприятий приостановлена.
Ведомство напоминает:
Производство и продажа продуктов питания без официального разрешения и соблюдения норм безопасности — нарушение закона и риск для здоровья потребителей.
