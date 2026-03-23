Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданка России найдена мертвой в одной из гостиниц Тбилиси


23.03.2026   20:04


22-летняя гражданка России Алина Камбарова обнаружена мертвой в одном из отелей в Старом Тбилиси — Panorama 360 Hotel. В МВД Грузии сообщили, что девушка рождена в 2003 году.

«Обеспокоенные родные обратились за помощью к знакомому, который находился в Тбилиси, с просьбой проверить состояние Алины. По прибытии он обнаружил ее в номере без признаков жизни», — пишут российские СМИ.

По факту смерти ведется расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает самоубийство.

На данном этапе установлено, что молодая женщина прибыла в Грузию 16 марта этого года, после чего остановилась в отеле, расположенном в Тбилиси.

По словам сопровождающего девушку лица, они употребили наркотик «марихуана», после чего ранним утром девушку обнаружили мертвой.

В МВД отметили, что на теле девушки нет никаких следов насилия.

«Для установления точной причины смерти в рамках расследования были назначены все необходимые экспертизы», — заявили в ведомстве.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика Конфиденциальности
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна