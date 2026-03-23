|
|
|
Гражданка России найдена мертвой в одной из гостиниц Тбилиси
23.03.2026 20:04
22-летняя гражданка России Алина Камбарова обнаружена мертвой в одном из отелей в Старом Тбилиси — Panorama 360 Hotel. В МВД Грузии сообщили, что девушка рождена в 2003 году.
«Обеспокоенные родные обратились за помощью к знакомому, который находился в Тбилиси, с просьбой проверить состояние Алины. По прибытии он обнаружил ее в номере без признаков жизни», — пишут российские СМИ.
По факту смерти ведется расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает самоубийство.
На данном этапе установлено, что молодая женщина прибыла в Грузию 16 марта этого года, после чего остановилась в отеле, расположенном в Тбилиси.
По словам сопровождающего девушку лица, они употребили наркотик «марихуана», после чего ранним утром девушку обнаружили мертвой.
В МВД отметили, что на теле девушки нет никаких следов насилия.
«Для установления точной причины смерти в рамках расследования были назначены все необходимые экспертизы», — заявили в ведомстве.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна