Гражданка России найдена мертвой в одной из гостиниц Тбилиси

23.03.2026 20:04





22-летняя гражданка России Алина Камбарова обнаружена мертвой в одном из отелей в Старом Тбилиси — Panorama 360 Hotel. В МВД Грузии сообщили, что девушка рождена в 2003 году.



«Обеспокоенные родные обратились за помощью к знакомому, который находился в Тбилиси, с просьбой проверить состояние Алины. По прибытии он обнаружил ее в номере без признаков жизни», — пишут российские СМИ.



По факту смерти ведется расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает самоубийство.



На данном этапе установлено, что молодая женщина прибыла в Грузию 16 марта этого года, после чего остановилась в отеле, расположенном в Тбилиси.



По словам сопровождающего девушку лица, они употребили наркотик «марихуана», после чего ранним утром девушку обнаружили мертвой.



В МВД отметили, что на теле девушки нет никаких следов насилия.



«Для установления точной причины смерти в рамках расследования были назначены все необходимые экспертизы», — заявили в ведомстве.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





