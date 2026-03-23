Владыка Шио: Илия II всю свою жизнь боролся за объединение народа, он продолжает делать это и после смерти

23.03.2026 20:00





Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири) заявил во время проповеди в Сионском соборе, что когда уходит из жизни святой и праведный человек, вместе со скорбью обязательно приходят Божья благодать, утешение, духовная радость и проявление силы.



По его словам, этим проявлением стало то, что уже в первый день «вся Грузия поднялась и устремилась к могиле Его Святейшества, чтобы выразить почтение, сострадание и скорбь». Он отметил, что это является большой победой духа и любви к Богу в народе.



Также Шио (Муджири) подчеркнул, что Илия II станет небесным покровителем.



«Дорогие владыки, отцы, матери, братья и сёстры, мы стоим у могилы Святейшего и Блаженнейшего. Мы не планировали произносить речь, но всё же необходимо сказать несколько слов. Настолько велика любовь, которую Святейший оставил в наших сердцах, и настолько всеобъемлющ его труд, что это трудно представить для одного человека. Этого хватило бы многим патриархам, чтобы прославиться при жизни. Он сделал так много и так многое нам оставил.



После его кончины мы испытывали глубокую боль и скорбь. В первые минуты у всех возникал вопрос — как продолжать церковную жизнь после ухода такого духовного отца. Его личность была настолько масштабной и всеобъемлющей, что это было естественным переживанием.



Когда уходит святой, праведный и духовный человек, вместе со скорбью приходит и Божья благодать, утешение, духовная радость и проявление силы. И уже в первый день мы увидели это чудо — вся Грузия поднялась и устремилась, чтобы почтить его память. Это было и остаётся великой победой духа и любви к Богу в нашем народе.



Мы можем сказать, что это и есть наше главное утешение. Мы увидели, что как при жизни Святейшего трудился ради обращения, объединения и спасения народа, так и после своей кончины он продолжает это дело — объединяет нас, укрепляет любовь друг к другу и к Богу.



Главное, что он нам оставил, — это живая любовь, живая церковь и великая любовь к Богу и друг к другу. Это даёт нам надежду, что Святейший и Блаженнейший станет нашим небесным покровителем, что мы обрели небесного заступника. Он поможет, чтобы наш народ объединился, укрепился и чтобы церковь стала сильнее, а мы продолжили достойно служить с его благословением», — заявил митрополит Шио.





