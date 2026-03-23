EPP требует ввести санкции против Imedi TV, POSTV и Rustavi 2 за «пропаганду» и «дезинформацию»

23.03.2026 22:27





ЕPP — Европейская народная партия требует ввести санкции за пропаганду против грузинских каналов — уже подсанкционных Imedi TV и POSTV, а также еще одного канала — Rustavi 2, против которого Великобритания санкций не ввела. Об этом сообщил оппозиционный телеканал TV Pirveli со ссылкой на текст, который был подан партией EPP в Европарламент.



Авторами инициативы являются Кшиштоф Брейза, Михаль Щерба и Анджей Галицкий — они обвиняют три грузинских телеканала в «распространении российской дезинформации» и требуют ответа от ЕС.



Представители EPP считают, что «Имеди», «ПосТВ» и «Рустави 2» действуют как фактические каналы коммуникации режима «Грузинской мечты», а не как независимые СМИ.



Депутаты подчеркнули, что преднамеренное «распространение дезинформации, подстрекательство общества против дипломатов и организация враждебных действий против ЕС не могут рассматриваться как добросовестная журналистика, защищаемая свободой СМИ, а являются политической пропагандой, направленной на усиление авторитарного контроля и изоляцию Грузии от европейского пути».



Напомним, 24 февраля этого года Великобритания ввела санкции в отношении телекомпаний Imedi TV и POSTV, сообщает правительство Великобритании. Поясняется, что грузинские телеканалы попали под санкции как «организации, участвующие в распространении российской дезинформации».



Санкции, введенные Лондоном, включают замораживание активов, запрет на финансовые услуги по управлению активами и дисквалификацию директора.



Отметим, в начале февраля этого года бизнесмен Ираклий Рухадзе заявил о том, что решил «попрощаться» с телеканалом Imedi TV, поскольку «цели достигнуты» — ««Единое национальное движение» и его сателлитные партии фактически распались», «опасность дестабилизации сведена к минимуму».



Нынешним владельцем проправительственного канала Рухадзе назвал Prime Media Global — компанию, «которая уже много лет сотрудничает с Imedi в сфере продажи рекламы. Эта компания приобретет 50% Imedi, а оставшиеся 50% перейдут в собственность Маки Ломидзе и ее четырех заместителей».



От своей доли в управлении POSTV освободился и депутат «Грузинской мечты» Виктор Джапаридзе, передав ее за 25 дней до санкций Великобритания Зазе Маридашвили. Темуру Чарелашвили и Шалве Рамишвили принадлежит по 24-24% акций телекомпании, соответственно.



25 февраля члены наблюдательного совета телекомпании Imedi TV покинули свои должности, соответствующие заявления поступили в Публичный реестр Грузии.



В тот же день в Публичном реестре были зарегистрированы две компании-сторонники подсанкционных телекомпаний.



Добавим, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили по итогам встречи с послом Великобритании в связи с санкциями Лондона против грузинских телекомпаний Imedi TV и POSTV заявила, что за 40 минут она не услышала никаких аргументов, которые «оправдывали бы решение Лондона в отношении телекомпании Imedi и POSTV».



Посол Гарет Уорд покинул здание грузинского МИД без комментариев. Дипломат оставил грузинские СМИ без комментариев и когда прибыл в ведомство.



Источник: SOVA

