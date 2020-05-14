

Израиль планирует включить Грузию в список восьми стран, безопасных для путешествий

14.05.2020 11:26

Новости-Грузия



В ближайшее время Израиль может разрешить своим гражданам путешествия в Грузию и еще семь стран. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» пишет посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.



По словам дипломата, высокорейтинговое телевидение Израиля назвало страны, которые рассматриваются, как безопасные для путешествий в посткризисный период пандемии COVID-19. Ожидается, что власти Израиля присвоят им соответствующий статус.



«Всего восемь стран! То, что Грузия находится в этом списке – это непременно заслуга наших эпидемиологов, врачей, правительства и, главное, заслуга высокого самосознания нашего общества. Продолжим также единодушно и сможем достичь многих других хороших результатов для нашей страны», — написал Жвания.



7 мая правительство Грузии представило антикризисный план по запуску сферы туризма, работа которой уже два месяца полностью остановлена из-за пандемии. Ожидается, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.



Открывать свои сухопутные и воздушные границы для зарубежных путешественников Грузия будет с учетом мер безопасности, которые разрабатываются совместно с ЮНВТО. Власти страны уже начали переговоры с несколькими странами о создании «безопасных коридоров» для туристов.



Премьер Георгий Гахария ранее подтвердил, что о создании таких коридоров они ведут переговоры с Израилем и Австрией.



По теме: Грузия обсуждает создание безопасных коридоров для туристов с Израилем и Австрией



«Безопасные коридоры» — это гигиенические стандарты и протоколы, которые позволят туристам безопасно путешествовать, не подвергая риску себя и жителей посещаемых стран. Они могут касаться правил авиаперелетов, размещения в отелях, посещения достопримечательностей.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







