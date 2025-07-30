Саакашвили: Заключение «парламентской комиссии» создаст основу для частичного де-юре признания оккупированных территорий

30.07.2025 19:38





Главный замысел Иванишвили — организация провокаций, обвинение политических оппонентов в участии в вооружённом свержении власти, их арест и запрет партий, закрытие телеканалов, — написал в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как пишет Саакашвили, в августе планируется опубликовать заключение «парламентской комиссии», в котором он и, соответственно, Грузия будут обвинены в развязывании «преступной войны».



«Иванишвили готовит Грузию к «Чёрному августу». Эта Санта-Барбара арестов и преследований своих, на мой взгляд, — отвлечение внимания от главного зла, которое намерен совершить директор грузинской мафиозной системы. Его главный замысел — организация провокаций, обвинение политических оппонентов в участии в вооружённом свержении власти, их аресты и запрет партий, закрытие телеканалов.



7 августа он готовит большой подарок своим патронам в ФСБ, в частности, публикацию заключения придуманной русскими «парламентской комиссии», которая обвинит меня и, соответственно, Грузию в развязывании «преступной войны» и, следовательно, создаст основу для восстановления дипломатических отношений с Россией и частичного де-юре признания оккупированных территорий.



Почему Иванишвили делает это в августе? По той же причине, по которой русские напали на нас в августе. В это время люди в основном отдыхают, большинство западных политиков в отпуске, и, в конце концов, очен жарко, что также будет способствовать отвлечению внимания.



Следует подчеркнуть, что всё происходящее — часть единого плана Кремля. Это также означает предъявление мне серьёзных обвинений, как, например, президенту Зеленскому и лидерам Азербайджана и Армении. Такая предсказуемость Иванишвили ещё больше ускорит победу грузинского народа. Сила в единстве!» — пишет Саакашвили.







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