

Грузия должна самостоятельно производить продукты в необходимом количестве - Гахария

14.05.2020 13:57

Новости-Грузия



Необходимо не только призывать друг друга покупать грузинское, но и самостоятельно начать производить продукты в необходимом количестве, – заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



«Мы все должны понимать, что сильное село означает сильную страну. Мы все должны понимать, что с ростом продуктивности в индустрии сельского хозяйства мы все больше и больше должны не только призывать друг друга покупать грузинский продукт, но и иметь возможность купить такой продукт. Они должны лежать на прилавках агропродовольственных рынков. Производство такого продукта должно происходить в том количестве, которое необходимо стране», — заявил Гахария.



Премьер считает, что правительственная программа поддержки сельского хозяйства поможет стране снизить зависимость от импорта. По его словам, она также «критически важна» для страны с точки зрения агропродовольственной безопасности, контроля за ценами и создания рабочих мест.



По оценкам МВФ, в 2019 году около 40% всех рабочих мест Грузии были связаны с сельским хозяйством.



Сельское хозяйство стало вторым после туризма сектором экономики, для которого правительство Грузии разработало антикризисный план. Чтобы помочь этой сфере преодолеть проблемы, вызванные пандемией COVID-19, государство планирует выделить 300 миллионов лари (около 93 миллионов долларов). Это на 100 миллионов лари больше стоимости антикризисного плана для туризма. По оценкам правительства, помощью от государства смогут получить до 200 тысяч фермеров.



Согласно плану, власти Грузии выдадут фермерам, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 гектаров до 10 гектаров, специальные агрокарты из расчета 200 лари на 1 гектар. Только на этот компонент выделяется помощь в размере 37 миллионов лари.



По агрокартам фермеры смогут приобрести удобрения и препараты для защиты растений, химические и биологические средства, семена или саженцы, а также оплатить услуги агротехники.



Также, по решению правительства, для всех фермеров, владеющих землей площадью от 0,25 до 100 гектаров, дизель, необходимый для проведения агротехнических работ, будет стоить на 1 лари дешевле рыночной стоимости. При этом лимит будет составлять 150 литров на 1 гектар в год.



Другие компоненты программы предполагают софинансирование кредитов и агрострахования, а также прямые государственные гранты для фермеров.



При этом особый акцент помощи властей страны будет сделан на развитие производств, однолетние культуры и развитие молочных хозяйств.



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