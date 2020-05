Татьяна Голикова - темп прироста инфицированных коронавирусом - 5,6% и «эти цифры радуют»

14.05.2020 15:21



Сергей Михеев



Последние десять дней в России вирусом COVID-19 заражаются ежедневно 10-11 тысяч Россиян. Темпы распространения болезни никак не удаётся уменьшить, что вызывает озабоченность общества, но только не у чиновников. На эту тему шокирующий комментарий сделала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, темп прироста больных за последние дни составил 5,6% и «эти цифры радуют»!



Голикова хотя и упомянула, что в приросте есть тенденция к снижению этого показателя, но чему тут радоваться не понятно – к «тенденции снижению», или к цифре прироста, которая по скромным подсчетам составляет более 1000 человек в сутки?! Благодаря этим «радостным» показателям в России официально (подчеркиваю официально! – учитывая маниакальную способность наших властей манипулировать цифрами эти показатели могут быть гораздо больше) инфицированных уже более 242 тысяч. Это второй показатель в мире, и мы обогнали все страны кроме Америки. Как в старые, добрые времена, когда старались во всём «догнать и перегнать Америку», но слава богу, и на сей раз не догоним (имею в виду количество заболевших, а с экономикой и так всё ясно).



То, что реальные цифры утаиваются и занижаются, говорит история с курсантами, привлеченными к репетиции парада в честь Дня победы. На днях появилась информация, что в апреле 360 курсантов заразились COVID-19 на репетиции парада, которую наши власти проводили в разгаре пандемии.



Аналитические статьи о фактах занижения реальных показателей в России на днях опубликовали такие издания как «Financial Times» и «The New York Times». 12 мая газета «Financial Times» опубликовала материал по ситуации смертности в Москве и Санкт-Петербурге. Данный материал, по распространенной информации был подготовлен на основе анализа официальных данных «об умерших от всех причин в Москве и Петербурге». В материале указано, что в апреле текущего года в этих городах «было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем за предыдущие пять лет по отдельности». По официальным статистических данных говорилось только о 629 смертях от COVID-19 за этот период, таким образом, реальная цифра была занижена на 1444 случаев смерти. «Если добавить к этому 2009 случаев смерти от COVID, о которых сообщили власти по состоянию на утро понедельника [11 мая], это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%», — говорилось в публикации. Аналогичную статью опубликовала «The New York Times».



Вот этому положению дел радуется Голикова, и намекает, что гордиться должны и мы – но чем?! Или мы, простые граждане, не понимаем наших чиновников, или они, наши уважаемые чиновники, далеки от восприятия реальности. Живут себе в вообразимом пространстве и «в ус не дуют».



К примеру – Путин, проводя очередное онлайн-совещание с представителями глав регионов, заявил, что начнет постепенно снимать введенные ограничения федерального значения, однако дал полную свободу действий им на местах и подчеркнул, что за последствия принятых на местах решений ответственность полностью ляжет на руководителей регионов. Этим наш президент как бы технично умыл руки и переложил всю ответственность на других.



Воодушевленными такой свободы действий у губернаторов буквально крышу снесло. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов местных жителей начал сравнивать с клещами и предложил разгонять нарушающих режим всеобщей изоляции химикатами. Надо же додуматься до такого!



В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет, за нарушение режима самоизоляции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина. Об этом изданию «Тайга.инфо» сообщили в пресс-службе городского управления МВД. Там же заявили, что «эти девушки сами напросились, сидели-бы дома, чего выходили на улицу!».



На фоне острой нехватки средств на приобретение медикаментов и мед. Оборудования не выдерживает никакой критики факт закупки для Россгвардии боевых ручных гранат на 166 млн. рублей. Кому должна прийти в голову такая мысль, и кто на это дал добро остается загадкой, ответа на которую мы, простые смертные, наверное, никогда не узнаем.



Возвращаясь к теме публикации о заниженных данных «Financial Times» и «The New York Times», что они «и тут постарались». Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев заявил, что «...комиссия попросит МИД принять меры к «Financial Times» и The New York Times» после публикаций о смертности от коронавируса в России вплоть до лишения аккредитации…». Что самое главное, оказывается «У комиссии возникли вопросы к авторам статей, публикации проверят на соответствие российскому законодательству». От наших депутатов не отстали и представители МИД России. Официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова, назвав опубликованные материалы о смертности от короновируса «антироссийскими спекуляциями», заявила для прессы, что МИД России направило письма в редакции «Financial Times» и The New York Times» с требованием(!) опровергнуть опубликованную информацию. Со слов Захаровой «Подобное единомыслие некоторых «независимых» англоязычных изданий уже давно не вызывает удивления». Интересно будет узнать у наших депутатов и чиновников из МИД – наши СМИ и ТВ публикуя информации, касающиеся международной политике, или конкретных тех или иных стран, учитывают законодательства этих стран?! Почему у наших политиков такое маниакальное влечения выставлять себя, и за одно нашу страну, на посмешище?!



Может в нашей Думе, в Совете Федерации, или в том же МИД дадут рекомендации что делать с информацией, по которым за последний период от COVID-19 умерло более 160 медиков, около десятков выпрыгивая из окон клиник покончили жизнь самоубийством, тем самым протестуя ту ситуацию, которая сложилась в системе здравоохранения, а у 40% медиков выявлены серьезные психологические проблемы.



Пока наши депутаты и политики разбираются с иностранной прессой, по официальным данным на 14 мая с 00:00 - 13:15 мск по данным Федерального и региональных оперативных штабов по борьбе с вирусом официальное число заболевших составляет 9 974 человек.



Для радости, как нам предлагает вице-премьер Голикова, причин точно нет.





