

COVID-паспорт и экскурсии по протоколу – генсек ЮНВТО рассказал, как коронавирус изменит путешествия

15.05.2020 13:10





Всемирная туристская организация (ЮНВТО) разрабатывает специальный протокол, при учете требований которого страны смогут начать открывать свои границы для иностранных путешественников. Об в эфире программы «Гиа этери» на телеканале «Имеди» заявил генсек UNWTO Зураб Пололикашвили.



Документ под названием «От дома к дому» включает большой перечень директив, которые позволят гарантировать, что туристы не будут инфицированы во время путешествия. Как пояснил Пололикашвили, протоколом должны будут пользоваться как правительства 159 стран-членов ЮНВТО, так и их граждане, выезжающие за границу.



«Согласно протоколу, желающие путешествовать должны прибыть на каком-либо транспорте из дома в аэропорт, рассматриваются различные варианты этого транспорта. Затем следуют этапы, которые нужно пройти в аэропорту», — сказал Пололикашвили.



Глава ЮНВТО добавил, что сейчас они определяют механизм проверки путешественников на коронавирус на границах. ЮНВТО предлагает использовать COVID-паспорта тем, кто уже переболел коронавирусом.



«Мы уже завершили проект санитарного паспорта, что также будет очень важно. Речь идет о «COVID-паспорте». Затем следуют конкретные правила нахождения в гостинице, нормы гигиены и другие нормативы о том, как вести себя в музеях, парках, местах массового скопления людей», — сказал Пололикашвили.



По его словам, о возобновлении регулярного авиасообщения для перевозки туристов сейчас ведутся переговоры с несколькими крупными авиакомпаниями. Они должны приступить к полетам в конце июня. Среди пунктов из назначения будет и Грузия, отметил глава ЮНВТО.



7 мая правительство Грузии представило антикризисный план по запуску сферы туризма, работа которой уже два месяца полностью остановлена из-за пандемии. Ожидается, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.



Открывать свои сухопутные и воздушные границы для зарубежных путешественников Грузия будет с учетом мер безопасности, разработанных совместно с ЮНВТО. Власти страны уже начали переговоры с несколькими странами о создании «безопасных коридоров» для туристов.



Накануне глава Минэкономики Натия Турнава заявила, что более 20 авиакомпаний выразили желание возобновить полеты в Грузию. В частности, ирландский лоукостер Ryanair объявил о намерении начать полеты в Тбилиси из Кельна и Милана с начала июля.



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