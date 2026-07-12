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Скончался американский сенатор Линдси Грэм


12.07.2026   11:20


Американский сенатор Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года, - об этом сообщил офис сенатора.

Согласно распространённой информации, Линдси Грэм умер в субботу вечером «в результате внезапной и непродолжительной болезни».

«Семья сенатора Грэма благодарит за молитвы, высказанные в это время, и просит уважать право на неприкосновенность частной жизни в этот невероятно трудный период», — говорится в заявлении офиса сенатора.


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