Скончался американский сенатор Линдси Грэм

12.07.2026 11:20





Американский сенатор Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года, - об этом сообщил офис сенатора.



Согласно распространённой информации, Линдси Грэм умер в субботу вечером «в результате внезапной и непродолжительной болезни».



«Семья сенатора Грэма благодарит за молитвы, высказанные в это время, и просит уважать право на неприкосновенность частной жизни в этот невероятно трудный период», — говорится в заявлении офиса сенатора.





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