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Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо на турнире RAF в Тбилиси


12.07.2026   11:23


Мераб Двалишвили одержал победу над Генри Сехудо со счетом 11:8 на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси.

Двалишвили проигрывал олимпийскому чемпиону по вольной борьбе со счетом 0:8, но показал потрясающую борьбу и одержал победу.

Мераб Двалишвили и Генри Сехудо встречались ранее в UFC, и тогда тоже победу одержал Двалишвили.

Стоит отметить, что Гено Петриашвили, Гиви Мачарашвили и Владимир Хинчегашвили также одержали победы на турнире RAF в Тбилиси.


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