Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо на турнире RAF в Тбилиси

12.07.2026 11:23





Мераб Двалишвили одержал победу над Генри Сехудо со счетом 11:8 на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси.



Двалишвили проигрывал олимпийскому чемпиону по вольной борьбе со счетом 0:8, но показал потрясающую борьбу и одержал победу.



Мераб Двалишвили и Генри Сехудо встречались ранее в UFC, и тогда тоже победу одержал Двалишвили.



Стоит отметить, что Гено Петриашвили, Гиви Мачарашвили и Владимир Хинчегашвили также одержали победы на турнире RAF в Тбилиси.







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