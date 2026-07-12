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Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо на турнире RAF в Тбилиси
12.07.2026 11:23
Мераб Двалишвили одержал победу над Генри Сехудо со счетом 11:8 на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси.
Двалишвили проигрывал олимпийскому чемпиону по вольной борьбе со счетом 0:8, но показал потрясающую борьбу и одержал победу.
Мераб Двалишвили и Генри Сехудо встречались ранее в UFC, и тогда тоже победу одержал Двалишвили.
Стоит отметить, что Гено Петриашвили, Гиви Мачарашвили и Владимир Хинчегашвили также одержали победы на турнире RAF в Тбилиси.
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