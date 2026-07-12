|
|
|
По обвинению в грабежах и кражах полиция задержала 5 несовершеннолетних
12.07.2026 12:35
Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии задержали пятерых несовершеннолетних по обвинению в грабежах и кражах, совершенных группой лиц в разное время, - об этом сообщает МВД Грузии.
По информации ведомства, трое из задержанных ранее были судимы и в настоящее время находятся под условным осуждением.
«Проведёнными правоохранителями следственными действиями установлено, что несовершеннолетние по предварительному сговору, группой, с целью незаконного присвоения похитили продукцию различной стоимости из аптек и продуктовых магазинов, расположенных в Тбилиси, после чего скрылись с места происшествия. Также установлено, что один из обвиняемых незаконно завладел принадлежащими гражданам мопедами.
В результате преступных действий, совершённых несовершеннолетними, различным торговым объектам был нанесён финансовый ущерб на сумму более 14 000 лари.
В рамках продолжающегося расследования в результате проведённых обысков были изъяты записи камер видеонаблюдения торговых объектов, которыми подтверждаются преступные действия обвиняемых.
В результате проведённых полицией оперативных мероприятий и следственных действий все пятеро несовершеннолетних были задержаны в качестве обвиняемых на основании постановления судьи.
Следствие ведется по статьям 178-й и 177-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет», — говорится в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна