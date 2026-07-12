По обвинению в грабежах и кражах полиция задержала 5 несовершеннолетних

12.07.2026 12:35





Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии задержали пятерых несовершеннолетних по обвинению в грабежах и кражах, совершенных группой лиц в разное время, - об этом сообщает МВД Грузии.



По информации ведомства, трое из задержанных ранее были судимы и в настоящее время находятся под условным осуждением.



«Проведёнными правоохранителями следственными действиями установлено, что несовершеннолетние по предварительному сговору, группой, с целью незаконного присвоения похитили продукцию различной стоимости из аптек и продуктовых магазинов, расположенных в Тбилиси, после чего скрылись с места происшествия. Также установлено, что один из обвиняемых незаконно завладел принадлежащими гражданам мопедами.



В результате преступных действий, совершённых несовершеннолетними, различным торговым объектам был нанесён финансовый ущерб на сумму более 14 000 лари.



В рамках продолжающегося расследования в результате проведённых обысков были изъяты записи камер видеонаблюдения торговых объектов, которыми подтверждаются преступные действия обвиняемых.



В результате проведённых полицией оперативных мероприятий и следственных действий все пятеро несовершеннолетних были задержаны в качестве обвиняемых на основании постановления судьи.



Следствие ведется по статьям 178-й и 177-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет», — говорится в сообщении.





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