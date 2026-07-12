Кадагишвили: Масштабы стихии в Телави действительно беспрецедентны

12.07.2026 12:40





Масштабы стихии действительно беспрецедентны. Следует отметить, что человеческих жертв нет. Серьёзно повреждена городская инфраструктура, — заявил в беседе с журналистами в Телави депутат от партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили.



По его словам, после оценки ущерба будет определено, какие работы необходимо провести и каким образом они будут реализованы для полного устранения последствий стихии.



«Главное, что все соответствующие службы оперативно приступили к работе — создан оперативный штаб. В настоящее время ведутся первоочередные работы, при этом река всё ещё остаётся полноводной. Уже определены секторы, где и какая техника необходима. Часть техники уже работает, мобилизация остальной продолжается, и в течение дня, особенно по мере снижения уровня воды, эти работы станут ещё более интенсивными. В целом необходимо изучить состояние ряда улиц — очевидно, что вода размыла отдельные их участки. В настоящее время улицы перекрыты, чтобы исключить движение и предотвратить возможную опасность. Стихия носит масштабный характер. Одно дело — первоочередные работы, другое — правительство полностью владеет ситуацией. После оценки ущерба будут проведены соответствующие экспертизы, в масштабном порядке будет спланировано, какие работы необходимо выполнить и каким образом, чтобы последствия стихии были полностью устранены», — заявил Ираклий Кадагишвили.





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