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Ненастье уничтожило нессколько гектаров виноградников в Кахети
12.07.2026 17:10
Непогода нанесла ущерб не только Телави, но и нескольким сёлам муниципалитета.
В сёлах Цинандали, Кисисхеви и Курдгелаури реки вышли из берегов. Обильные осадки затопили сельскохозяйственные угодья и виноградники.
Местные жители заявляют, что вода полностью уничтожила плодоносящие виноградники на площади в несколько гектаров, в результате чего они остались без урожая.
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