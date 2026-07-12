Ненастье уничтожило нессколько гектаров виноградников в Кахети

12.07.2026 17:10





Непогода нанесла ущерб не только Телави, но и нескольким сёлам муниципалитета.



В сёлах Цинандали, Кисисхеви и Курдгелаури реки вышли из берегов. Обильные осадки затопили сельскохозяйственные угодья и виноградники.



Местные жители заявляют, что вода полностью уничтожила плодоносящие виноградники на площади в несколько гектаров, в результате чего они остались без урожая.





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