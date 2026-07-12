13 июля Шио III проведет праздничное богослужение в патриаршем соборе Светицховели

12.07.2026 17:07





13 июля Святейший и Блаженнейший, Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилисский и Митрополит Пицундский и Цхум-Абхазский Шио III в связи с праздником памяти двенадцати апостолов (Светицховлоба) совершит праздничную литургию в Патриаршем соборе Светицховели.



По информации Патриархии Грузии, богослужение начнётся в 10:00.



В Патриархии также пояснили, что автомобили архиереев будут размещены не во дворе храма, а на прилегающей к крепостной стене территории. Кроме того, въезд в город Мцхета ограничиваться не будет, доступ останется свободным.



Напомним, 13 июля Грузинская апостольская автокефальная православная церковь и православные верующие отмечают праздник «Собор святых славных двенадцати апостолов» — день памяти двенадцати апостолов, Светицховлоба.



Праздник Светицховлоба отмечается дважды в год — 14 октября и 13 июля.





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