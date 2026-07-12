Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

13 июля Шио III проведет праздничное богослужение в патриаршем соборе Светицховели


12.07.2026   17:07


13 июля Святейший и Блаженнейший, Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилисский и Митрополит Пицундский и Цхум-Абхазский Шио III в связи с праздником памяти двенадцати апостолов (Светицховлоба) совершит праздничную литургию в Патриаршем соборе Светицховели.

По информации Патриархии Грузии, богослужение начнётся в 10:00.

В Патриархии также пояснили, что автомобили архиереев будут размещены не во дворе храма, а на прилегающей к крепостной стене территории. Кроме того, въезд в город Мцхета ограничиваться не будет, доступ останется свободным.

Напомним, 13 июля Грузинская апостольская автокефальная православная церковь и православные верующие отмечают праздник «Собор святых славных двенадцати апостолов» — день памяти двенадцати апостолов, Светицховлоба.

Праздник Светицховлоба отмечается дважды в год — 14 октября и 13 июля.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна