

Агентство обслуживания МВД Грузии частично возобновит работу с 18 мая

16.05.2020 12:51





С понедельника, 18 мая частично возобновит работу Агентство обслуживания МВД Грузии – желающие смогут сдать практические экзамены на получение водительских прав и получить некоторые другие услуги. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства внутренних дел.



Еще в марте Агентство обслуживания МВД Грузии приостановило работу из-за пандемии нового коронавируса и введенного в стране режима чрезвычайного положения. Ведомство будет возобновлять предоставление сервисов поэтапно. При оказании услуг учитываться будут все рекомендаций эпидемиологов.



Так, с 18 мая сдавшие до ЧП теоретический экзамен на получение водительских прав, смогут пройти практический экзамен. Кроме того, владельцы автомобилей смогут заменить регистрационные знаки на новые.



В обычном режиме агентство осуществляет таможенное и регистрационное обслуживание.



Заявки на получение справок о судимости, о правом состоянии транспортного средства, о регистрации оружия, о пересечении границы на данном этапе можно заполнить только на сайте агентства.



Приостановлены и теоретические экзамены на водительские права, а также регистрация на их сдачу. Временно недоступны услуги, связанные с регистрацией оружия.



Чрезвычайное положение в Грузии было объявлено 21 марта для предотвращения распространения коронавируса. Режим ЧП будет действовать в стране до 22 мая. С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации, власти Грузии с 27 апреля начали снимать некоторые карантинные ограничения.



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