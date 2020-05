The Washington Post привел Грузию в числе одного из самых успешных примеров борьбы с коронавирусом

Издание The Washington Post назвал Грузию в качестве одного из самых успешных примеров борьбы с коронавирусом. Согласно статье, глобальная пандемия показала, что малые страны лучше справляются с подобными проблемами, когда в таких сильных и крупных государствах как США, Великобритания, Россия и Китай, пандемия обернулась особенно серьезными последствиями.



«Между тем, некоторые небольшие страны получили новое признание, так как мир теперь наблюдает их преждевременным успехом», — пишет Washington Post.



«Пока в соседней России бушует коронавирус, Грузия является островком спокойствия. В стране с населением в 3,75 миллиона человек число подтвержденных случаев коронавируса составляет менее 700, скончались 12 человек, что заслужило высокую оценку Всемирной организации здравоохранения», — говорится в статье.



Издание отмечает, что принятые правительством своевременные меры, такие как введённый с конца января обязательный термоскрининг в аэропортах и ограничения на международные поездки, помогли стране остановить распространение вируса.



The Washington Post пишет, что на фоне замедления распространения инфекции и планов открытия страны для туризма, посол Грузии в США Давид Бакрадзе заявляет, что заинтересованные американцы обращаются в его офис с бизнес-предложениями и запросами на путешествия.



Бакрадзе говорит, что небольшой размер страны сделала страну более осторожной в отношении рисков внутреннего перемещения.



Бакрадзе также сказал, что после распада СССР страна пережила много бед, и граждане были готовы пойти на такие жертвы, как запрет на международные полёты и другие меры социального контроля.



«Мы привыкли стоять вместе в трудные времена», — сказал Давид Бакрадзе.



В качестве успешных примеров борьбы с коронавирусом The Washington Post приводит также Вьетнам, Гану, Коста-Рику, Ливан и Новую Зеландию.





