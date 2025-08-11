|
Мэрия Тбилисского муниципалитета объявила тендер на закупку камер видеонаблюдения
11.08.2025 19:29
Мэрия Тбилисского муниципалитета объявила тендер на закупку камер видеонаблюдения на сумму более 2 миллионов лари.
Прием предложений пройдет с 3 по 8 сентября.
Закупка включает в себя обустройство современной инфраструктуры видеонаблюдения — монтаж коммуникационных каналов, колодцев и шкафов, установку металлических столбов, прокладку оптических и силовых кабелей, обустройство антивандальных каналов и установку водяных баков для PTZ-камер для очистки объектива. Камеры будут интегрированы в единую сеть городской службы безопасности мэрии и будет обеспечена 24-часовая видеоархивация.
Техническое задание предусматривает соблюдение стандартов безопасности, инфраструктуры и антивандальности, а также поставку лицензий Hikcentral и pStor с минимальной 3-летней поддержкой. Все работы должны быть завершены до 25 декабря 2025 года с момента подписания договора.
