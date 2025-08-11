Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэрия Тбилисского муниципалитета объявила тендер на закупку камер видеонаблюдения


11.08.2025   19:29


Мэрия Тбилисского муниципалитета объявила тендер на закупку камер видеонаблюдения на сумму более 2 миллионов лари.
Прием предложений пройдет с 3 по 8 сентября.

Закупка включает в себя обустройство современной инфраструктуры видеонаблюдения — монтаж коммуникационных каналов, колодцев и шкафов, установку металлических столбов, прокладку оптических и силовых кабелей, обустройство антивандальных каналов и установку водяных баков для PTZ-камер для очистки объектива. Камеры будут интегрированы в единую сеть городской службы безопасности мэрии и будет обеспечена 24-часовая видеоархивация.

Техническое задание предусматривает соблюдение стандартов безопасности, инфраструктуры и антивандальности, а также поставку лицензий Hikcentral и pStor с минимальной 3-летней поддержкой. Все работы должны быть завершены до 25 декабря 2025 года с момента подписания договора.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна