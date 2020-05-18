

Агентство по сокращению угроз обороны США в этом месяце передало Грузии средства индивидуальной защиты на 500 тыс долларов

18.05.2020 18:41





Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии распространяет информацию об оборудовании, переданном различным ведомствам Грузии Агентством по снижению угрозы обороны.



Как заявляют в посольстве, это оборудование поможет представителям грузинского сферы здравоохранения обезопасить себя во время реагирования на угрозу коронавируса.



«В течение этого месяца Агентство по сокращению угроз обороны передало средства индивидуальной защиты на сумму до 500 000 долларов пограничной полиции Грузии, Агентству по чрезвычайным ситуациям, Государственной сельскохозяйственной лаборатории, министерству здравоохранения и министерству внутренних дел. К таким устройствам относятся очки, защитные щиты, дезинфицирующие растворы, респираторы, инфракрасные термометры и комбинезоны. Эта поддержка поможет тем, кто отвечает за сферу здравоохранения Грузии, быть защищенными от угрозы, создаваемой Covid-19 и в санитарной среде», — говорится в заявлении посольства США.



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