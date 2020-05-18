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Тюрьмы в Грузии с 20 мая возобновляют получение посылок для заключенных
18.05.2020 20:41
С 20 мая возобновится отправка посылок всех видов для заключенных: с одеждой, обувью, предметами личного пользования, продуктами питания и так далее, сообщает пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии.
«Все вещи, которые будут получены в виде посылок, будут проходить дезинфекцию, кроме продуктов питания. С этой целью в пенитенциарной службе была создана группа, которая будет дезинфицировать посылки всех видов специальной жидкостью с международным сертификатом, которая безвредна для человеческого здоровья», — сказано в информации.
При этом вся процедура займет не больше часа.
«Несмотря на снятие ограничений, специальная пенитенциарная служба продолжит дезинфицировать посылки», — отметили в ведомстве.
С целью превенции распространения коронавирусной инфекции, с 5 марта по распоряжению директора специальной пенитенциарной службы в тюрьмах были задействованы специальные меры, которые ограничивали права, предусмотренные кодексом заключение – продолжительные и короткие свидания, возможность временно покинуть пенитенциарное учреждение, а также прием посылок, кроме писем.
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