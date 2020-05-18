

Американские законодатели обвиняют ГМ и Иванишвили в связях с врагами США

18.05.2020 21:03

Civil Georgia



Сенаторы США Тед Круз и Джон Корнин, а также конгрессмены Джоди Аррингтон и Марквейн Малин 15 мая направили письмо государственному секретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором выражают обеспокоенность по поводу «ухудшения управления и в связи с потенциально незаконной экономической активности в Грузии».



В этом письме сенаторы и конгрессмены США отметили, что «связи Грузии с враждебно настроенными к Америке соперниками и врагами, что противоречат нашим геостратегическим и деловым интересам», требуют серьезного реагирования со стороны федерального правительства.



Они подвергли критике правящую Грузинскую мечту и ее лидера Бидзину Иванишвили, и предложили госсекретарю и министру финансов предоставить информацию о том, что:



- Нынешняя власть Грузии во главе с Грузинской мечтой обличена в выдворении американских законных бизнесов, которые вкладывают инвестиции в экономику и будущее Грузии;

- такие действия мотивированы геополитическими целями и указывают на предполагаемые связи лидера Грузинской мечты Бидзины Иванишвили с российским правительством;

- действия, связанные с черноморскими портами Грузии, в том числе, преднамеренное исключение американских компаний из проекта строительства порта, который должен был снизить зависимость Грузии от России, создает угрозу важным интересам национальной безопасности США;

- существуют недостатки в связи с исполнением американских санкций, а конкретно — в контексте деятельности портов.



В письме говорится, что в течение прошлого года прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились почти на 50%, а налоги и бюрократические барьеры для западного бизнеса возросли. «Эти вопросы помешали оперированию американских компаний и углублению наших отношений с Грузией», — говорится в письме.



Длинный список опасений



Длинный список опасений, перечисленных в письме, отражает обеспокоенность американских законодателей в отношении портовой инфраструктуры Грузии и деятельности американских компаний, а также обвинения о том, что Грузия умышленно поддерживает те интересы и страны, которые настроены враждебно к США.



Конгрессмены и сенаторы заявили, что на техасская компания Frontera Resources столкнулась с регуляциями и ограничениями, и в настоящее время она подвергается риску экспроприации со стороны правительства Грузии. Другая американская компания, Conti Group, была также вытеснена из консорциума, который строил порт Анаклия, что привело к приостановке проекта.



Авторы письма отмечают, что «осложнения и разногласия» для американского бизнеса в Грузии связаны с геополитическими последствиями. Согласно письму, «после того, как легитимный бизнес был выдворен, его место заняла незаконная торговля».



«Западная ориентация страны, наряду с ее портами, является лучшей целью для иранцев», — заявили авторы, добавив, что «согласно недавним сообщениям, порт Батуми вновь стал объектом незаконной деятельности иранцев в нефтяном секторе».



Авторы письма утверждают, что финансовая система Грузии с 2013 года обходит санкции США против Ирана.



Призыв к демократическому управлению



Отмечая вклад Грузии в миссию НАТО в Афганистане, авторы письма заявили, что «сильное партнерство США и Грузии имеет важное значение для интересов США, что, в свою очередь, требует возвращения Грузии к демократическому управлению».



Призывая федеральное правительство отреагировать на вышесказанное, авторы добавили: «как всегда, мы готовы предоставить вам ресурсы, необходимые для защиты национальной безопасности Америки».



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