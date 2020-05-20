

Зурабишвили: Церковь не часто вмешивается в политику

20.05.2020 15:03

СОВА



Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Церковь не часто вмешивается в политику. Глава государства в интервью телекомпании «Рустави-2» заявила, что очень уважает Церковь, но не всегда с ней соглашается. «Иногда и мы вмешиваемся», — добавила Зурабишвили.



Президент также привела пример, когда ее позиция и позиция священнослужителей расходятся. Среди прочего, это касается вакцинации от коронавируса. По ее словам, такие действия опасны для здоровья населения и представляют собой вмешательство Церкви в светские дела.





И, тем не менее, глава государства считает Конкордат, подписанный между государством и Грузинской православной церковью и предоставляющий последней привилегии, «очень сбалансированным». А фигуру Католикоса-Патриарха – очень авторитетной.



«Лично у меня сложились необыкновенные отношения с Патриархом, которого я считаю одним из лидеров, предстоятелей и действительно моральных, больших авторитетов страны. Думаю, нам очень повезло, что столько лет Патриарх несет на себе груз предводителя Грузии», — сказала Зурабишвили, добавив, что ей не хватит слов, чтобы выразить всех эмоций.



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