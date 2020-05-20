

Граждане Грузии смогут выезжать на лечение в Турцию

20.05.2020 15:14





С 20 мая Турция открыла свои границы для граждан 31 страны, которые приезжают в страну с целью медицинского туризма, на лечение. В числе стран, для которых снято ограничение, попала и Грузия. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.



«Решением министерства здравоохранения Турции с 20 мая отменяются введенные из-за пандемии ограничения для приезжающих на лечение пациентов, которые касаются граждан 31 страны, в том числе Грузии. Минздрав Турции установил специальные регуляции для въезда в страну, приема в больницу, обеспечения лечения и изоляции. Минздрав Турции также определяет регуляции и нормы в отношении лиц, сопровождающих прибывших на лечение пациентов», — пишет дипломат.



По последним данным минздрава Турции, которые приводит Джанджгава, общее число инфицированных в этой стране составляет 151 615 человек, из них скончались 4199 пациентов, выздоровели 112 895 человек. 19 мая в Турции было выявлено 1022 новых случая инфицирования, а из больниц были выписаны 1318 пациентов. Скончались от вируса за сутки 28 человек.



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