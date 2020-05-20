

Посол США призвала политические стороны в Грузии полностью выполнить соглашение от 8 марта

20.05.2020 19:55





Посол США в Грузии Келли Дегнан в ходе онлайн-пресс-конференции также затронула тему выполнения соглашения между правящей партией и грузинской оппозицией от 8 марта.



«Наше стратегическое партнерство основано на нашей взаимопреданности, на сотрудничестве в вопросах устойчивого экономического развития демократии и международной безопасности.



Коронавирус не мог остановить нашу работу и активность в этих важных направлениях.



Призываем к полной реализации соглашения от 8 марта, и сторонам известно об условиях этого соглашения, которые направлены на деполяризацию политического спектра и создание лучших условий и возможностей для большего плюрализма», — сказала Келли Дегнан.



В то же время посол отметила, что продолжается сотрудничество с парламентом Грузии по реформированию избирательной системы, чтобы выборы были свободными и справедливыми. По её словам, США обеспечат консультационные услуги для того, чтобы рекомендации ОБСЕ по законодательству о реформе избирательной системы были полностью отражены в законодательстве.



«Эти рекомендации специально разработаны для устранения тех недостатков, которые проявились на предыдущих выборах, и, следовательно, для содействия проведению более свободных и справедливых выборов в октябре», — сказала Келли Дегнан.





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