Жителя Аджарии задержали за подделку документов для продажи сельхозземель иностранцу

Жителя Аджарии задержали по обвинению в подделке официальных документов для продажи сельскохозяйственных земель иностранному гражданину, сообщает прокуратура Грузии.



Согласно закону, иностранцы и зарубежные компании не могут владеть землями сельхозназначения в Грузии. Чтобы обойти этот запрет, владелец участка в Кобулетском муниципалитете обратился за помощью к обвиняемому. За 500 долларов тот изготовил поддельное разрешение на строительство мебельной фабрики от имени мэра Кобулети. На основании этого документа участок был переведен в категорию несельскохозяйственных земель, после чего продан иностранцу.



6 августа правоохранители задержали подозреваемого. Ему предъявили обвинение в изготовлении и сбыте поддельного официального документа, что повлекло крупный ущерб. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Суд уже избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.



