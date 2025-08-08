|
|
|
Жителя Аджарии задержали за подделку документов для продажи сельхозземель иностранцу
08.08.2025 19:49
Жителя Аджарии задержали по обвинению в подделке официальных документов для продажи сельскохозяйственных земель иностранному гражданину, сообщает прокуратура Грузии.
Согласно закону, иностранцы и зарубежные компании не могут владеть землями сельхозназначения в Грузии. Чтобы обойти этот запрет, владелец участка в Кобулетском муниципалитете обратился за помощью к обвиняемому. За 500 долларов тот изготовил поддельное разрешение на строительство мебельной фабрики от имени мэра Кобулети. На основании этого документа участок был переведен в категорию несельскохозяйственных земель, после чего продан иностранцу.
6 августа правоохранители задержали подозреваемого. Ему предъявили обвинение в изготовлении и сбыте поддельного официального документа, что повлекло крупный ущерб. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Суд уже избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна