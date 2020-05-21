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Правительство Грузии решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час
21.05.2020 11:41
Правительство Грузии решило не продлевать чрезвычайное положение и соответственно, не продлевать комендантский час, — об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Гахария.
«Конечно, мы все очень хорошо понимаем, что вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже и хуже, но в то же время мы все прекрасно понимаем, что мы обязаны медленно, но очень осторожно возвращать страну к нормальному темпу жизни. К сожалению, сегодня никто не может точно сказать, каким будет мир после коронавируса, что еще больше увеличивает нашу ответственность перед гражданами.
Мы все прекрасно понимаем, что наша обязанность, медленно, осторожно и осознано вернуться к нашей нормальной жизни, как в экономическом, так и в социальном направлении, это чрезвычайно важно, поэтому правительство решило не продлевать чрезвычайное положение и не продлевать комендантский час», — заявил премьер-министр.
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