

Посол: Коронавирус не помеха для дальнейшего развития отношений Беларуси и Грузии

21.05.2020 16:51





Коронавирус не станет помехой для дальнейшего развития отношений Беларуси и Грузии, и они не будут заморожены из-за пандемии. Уверенность в этом выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия сегодня во время онлайн-конференции, организованной Национальным пресс-центром, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Посол заверил, что Грузия рассчитывает на расширение сотрудничества с Беларусью, в том числе торгово-экономического. Он убежден, что имеются большие возможности для наращивания взаимного товарооборота с учетом интересов двух государств.



Дипломат обратил внимание на имеющиеся сложности с логистикой взаимных поставок, в результате которых цена товаров получается высокой. При этом обе стороны работают над поиском оптимальных путей доставки товаров друг другу. Валерий Кварацхелия считает, странам есть чем обмениваться в плане товаров и услуг. Он напомнил, что в минувшем году был хороший прирост поставок грузинского вина и минеральной воды. Что касается услуг, то много белорусов смогли побывать в Грузии в качестве туристов и познакомиться с живописными видами страны и гостеприимством грузин.



Журналисты поинтересовались взаимодействием в нефтехимической сфере. Дипломат сказал: "Мы очень отстали в данной отрасли по сравнению с сотрудничеством в других сферах, и очень заинтересованы работать с белорусской стороной в этом направлении, а также в других".



Валерий Кварацхелия заметил, что белорусское химволокно в Грузии используют для пошива масок.

Он также подчеркнул заинтересованность Грузии в поставках белорусского калия, но опять же обратил внимание на логистику, которая сильно удорожает закупки. "Если будет логистика, то контрактов будет в 100 раз больше", - заверил Валерий Кварацхелия.



Дипломат подчеркнул, что грузинская сторона заинтересована в белорусском машиностроении, и рассказал о поставках 13 белорусских электробусов в Грузию в соответствии с выигранным тендером. Кроме того, Валерий Кварацхелия обратил внимание на перспективы сотрудничества с МАЗом и БЕЛАЗом, заметив: "Они дорогу в Грузию знают".





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