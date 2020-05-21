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Страна не должна управляться устными заявлениями - Вашадзе
21.05.2020 20:43
В непарламентской оппозиции заявляют, что правительству необходимо более подробно объяснить общественности, какого типа ограничения планируется оставить в стране после того, как 22 мая истечет срок чрезвычайного положения.
Они также критикуют новый законопроект об ограничениях и считают, что он нужен властям для осуществления политических целей, а не для защиты здоровья граждан.
«Люди должны знать, что будет завтра, послезавтра. Так же нельзя, чтобы страна управлялась устными заявлениями? Это всё равно, что воду в ступе толочь. Это происходит потому, что у них на уме только одно - как выиграть выборы и что будет выгодно для их политических целей. Их не интересует ни народ, ни корона, ни здоровье и не голод, ничего», - заявил лидер Новой Грузии Гиоргий Вашадзе.
Этот законопроект также является неприемлемым и для «Республиканской партии». Член партии Хатуна Самнидзе говорит, что изменения, представленные в документе, значительно увеличат полномочия правительства, которыми возможно могут злоупотребить.
«Вместе с отменой чрезвычайного положения, все те регуляции, которые были введены властями на основании чрезвычайного положения, должны быть автоматически отменены. Проблема заключается в том, что после отмены чрезвычайного положения и комендантского часа, с теми изменениями, о которых идет речь, правительство может принять любую регуляцию и любой запрет без одобрения парламента по причине пандемии. Поэтому мы не знаем, какие меры примут власти после отмены этого чрезвычайного положения», - заявила Хатуна Самнидзе.
Напомним, премьер-министр Гиоргий Гахария сегодня заявил, что нет необходимости продлевать чрезвычайное положение и комендантский час, и эти ограничения после 22 мая больше не будут в силе. Однако премьер-министр отметил, что не все ограничения будут отменены и с учетом эпидемиологической ситуации, часть из них останется в силе даже после чрезвычайного положения. Конкретно, о каких ограничениях идет речь, Гахария не уточнил.
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