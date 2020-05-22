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Парламент Грузии принял закон, позволяющий передавать леса в собственность ГПЦ
22.05.2020 17:30
Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий передавать в собственность Грузинской православной церкви до 20 гектаров лесов, расположенных вокруг храмов и монастырей.
Проект, на основании которого будут внесены изменения в Закон о Государственном имуществе и Лесной кодекс Грузии, приняли 79 голосами. Против не высказался ни один из парламентариев, присутствующих на заседании. Оппозиционные фракции в голосовании не участвовали.
Основные положения закона вступают в силу в сентябре 2020 года. В соответствии с решением правительства Грузии, часть государственного леса будет передана в собственность юридического лица публичного права — Грузинской апостольской автокефальной православной церкви в порядке, установленном Законом Грузии о государственном имуществе.
Законопроект активно критиковали представители гражданского общества. На днях на платформе change.org была запущена петиция, авторы которой требовали не допустить передачи лесов патриархии Грузии. В обращении говорится, что данный законопроект «нарушает права каждого гражданина Грузии и создает несправедливую практику управления стратегическими природными ресурсами». Петицию поддержали уже около 6 тысяч пользователей.
Не поддерживать законопроект членов парламента Грузии призывали и авторитетные неправительственные организации.
Центр образования и мониторинга прав человека (EMC) ранее обещал обратиться в Конституционный суд Грузии, в том случае, если поправки будут утверждены. В EMC инициативу властей называют популистской. НПО считает, что таким образом правящая партия «Грузинская мечта» хочет добиться лояльности патриархии Грузии.
В свою очередь Институт толерантности и многообразия (TDI) указал, что закон нарушает принципы разделения государства и религии, верховенства закона и равенства.
Закон разрешает Православной Церкви покупать до 20 гектаров леса вокруг всех церквей и монастырей и легализовать ее как частную собственность.
Лесной кодекс Грузии регулирует вопросы, связанные с классификацией лесов, их использованием, вырубкой, и является основой для создания системы управления лесом.
В ответ на критику неправительственных организаций и оппозиции, представители «Грузинской мечты» заявляют, что единственная цель инициативы – это забота о природных ресурсах страны и сохранение лесов. Они отмечают, что, в первую очередь нововведения будут означать дополнительные обязательства. В частности, теперь церкви должны будут самостоятельно заботиться и эффективно управлять лесами, которые перейдут в их собственность.
Председатель парламентского комитета охраны окружающей среды Нино Цилосани ранее сегодня заявила, что внесение поправок в Лесной кодекс станет началом большой реформы отрасли, благодаря которой в Грузии будет внедрена европейская практика защиты леса.
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