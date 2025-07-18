Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Двое граждан Турции задержаны в связи с убийством в Батуми


18.07.2025   23:21


В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аджарского управления полиции МВД задержали двух граждан Турецкой Республики: А.Э., 2003 года рождения, и М.Дж., 1998 года рождения, в связи с убийством, совершенным в Батуми.

А.Э. обвиняется в умышленном убийстве и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. М.Дж. обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении и незаконном пересечении границы.

Эти преступления караются лишением свободы на срок до 15 лет.

В ходе расследования установлено, что А.Э. застрелил в ресторане в Батуми гражданина Турецкой Республики Х.Т., 1976 года рождения. В Турции, в условиях возможного противостояния между участниками преступления, он нанес ему смертельные ранения огнестрельным оружием и скрылся с места преступления. Следствие также установило, что сообщник А.Е., М.Дж., стал очевидцем преступления, однако не сообщил о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскных мероприятий оба подозреваемых были задержаны полицией в качестве обвиняемых.

Расследование по фактам умышленного убийства, незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, недонесения об особо тяжком преступлении и незаконного пересечения государственной границы Грузии ведётся по статьям 108, 236, 376 и 344 Уголовного кодекса Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна