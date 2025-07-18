Двое граждан Турции задержаны в связи с убийством в Батуми

18.07.2025 23:21





В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аджарского управления полиции МВД задержали двух граждан Турецкой Республики: А.Э., 2003 года рождения, и М.Дж., 1998 года рождения, в связи с убийством, совершенным в Батуми.



А.Э. обвиняется в умышленном убийстве и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. М.Дж. обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении и незаконном пересечении границы.



Эти преступления караются лишением свободы на срок до 15 лет.



В ходе расследования установлено, что А.Э. застрелил в ресторане в Батуми гражданина Турецкой Республики Х.Т., 1976 года рождения. В Турции, в условиях возможного противостояния между участниками преступления, он нанес ему смертельные ранения огнестрельным оружием и скрылся с места преступления. Следствие также установило, что сообщник А.Е., М.Дж., стал очевидцем преступления, однако не сообщил о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскных мероприятий оба подозреваемых были задержаны полицией в качестве обвиняемых.



Расследование по фактам умышленного убийства, незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, недонесения об особо тяжком преступлении и незаконного пересечения государственной границы Грузии ведётся по статьям 108, 236, 376 и 344 Уголовного кодекса Грузии.





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