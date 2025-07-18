Азербайджан отказался участвовать в экономическом совете СНГ из-за конфликта с Путиным

18.07.2025 19:39





Первый вице-премьер правительства Азербайджана Ягуб Эюбов не приедет в Москву на заседание Экономического совета Содружества независимых государств (СНГ). Об этом изданию Trend сообщил осведомленный источник.



По словам собеседника, Баку решил не участвовать в работе органа, обеспечивающего экономическое сотрудничество стран СНГ, из-за обострившегося конфликта с Москвой. «Причина такого решения — недавние события в Екатеринбурге, сбитый россиянами в конце прошлого года борт AZAL и нежелание российской стороны предпринять адекватные шаги по урегулированию этих вопросов», — сказал источник.



В отношениях между Россией и Азербайджаном за последний год возникли две фазы обострения. В конце декабря 2024-го на территории Казахстана рухнул гражданский лайнер азербайджанской авиакомпании AZAL, который, по предварительным данным, был подбит российской системой ПВО в Грозном в ходе налета украинских дронов на город.



В результате трагедии погибли 38 человек. Баку возложил ответственность за произошедшее на Москву, обвинив российских военных в обстреле самолета и потребовав детального расследования с компенсациями пострадавшим. После этого власти закрыли представительство Россотрудничества — «Русский дом» в Баку и заблокировали ряд пропагандистских российских СМИ, включая «Царьград» миллиардера Константина Малофеева и принадлежащий «Газпром-медиа» «Матч ТВ».



В конце июня 2025 года в ходе массовых обысков и задержаний в домах азербайджанцев в Екатеринбурге по делам многолетней давности погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, которые считались основными подозреваемыми в расправе над бизнесменом Юнисом Пашаевым. МИД Азербайджана потребовал расследовать произошедшее, обвинив сотрудников ФСБ в «зверском убийстве» уроженцев республики, а также вручил послу РФ в Баку Петру Волоковых ноту протеста.



После этого российские и азербайджанские силовики провели серию задержаний и арестов в городах двух стран. В частности, в Баку 30 июня были задержаны семеро сотрудников кремлевского новостного агентства Sputnik, работу которого после крушения самолета AZAL было предписано остановить. На следующий день двоих из них — главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова — арестовали по обвинению в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании преступных доходов. Баку считает их сотрудниками ФСБ под прикрытием.



В среду суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО сына руководителя азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шыхлински, которого обвинили в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).





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