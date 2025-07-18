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В Тбилиси проходит еще одна спецоперация - следственные действия идут в «Грин куин отель»


18.07.2025   21:53


В Тбилиси на улице Пекина, 36, где расположена гостиница «Грин куин отель», идет спецоперация.

По существующей информации, в гостиницу вошли сотрудники Следственной службы Министерства финансов, проводятся следственные действия.

Параллельно следственные действия проводятся в академии «Стар айти», расположенной на улице Долидзе, 48. По словам местных жителей, по данному адресу предположительно находится т.н. колл-центр.

«Интерпрессньюс» выясняет дополнительную информацию в соответствующих ведомствах.


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