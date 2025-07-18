В Тбилиси проходит еще одна спецоперация - следственные действия идут в «Грин куин отель»

18.07.2025 21:53





В Тбилиси на улице Пекина, 36, где расположена гостиница «Грин куин отель», идет спецоперация.



По существующей информации, в гостиницу вошли сотрудники Следственной службы Министерства финансов, проводятся следственные действия.



Параллельно следственные действия проводятся в академии «Стар айти», расположенной на улице Долидзе, 48. По словам местных жителей, по данному адресу предположительно находится т.н. колл-центр.



«Интерпрессньюс» выясняет дополнительную информацию в соответствующих ведомствах.





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