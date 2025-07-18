Лондон ввел санкции против киберподразделений РФ, причастных к атакам на Грузию

18.07.2025 23:20





Лондон ввел санкции в отношении трех подразделений Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) и 18 офицеров военной разведки, которые обвиняются в масштабных кибератаках против Украины, Грузии, Великобритании, а также других стран-членов НАТО и ЕС и их партнеров.



По данным Форин-офиса, подразделение 74455, также известное как APT44 или Sandworm, в 2018 году провело «разрушительные атаки» на сайты грузинских государственных и неправительственных структур, включая национальные телекомпании. Они использовали вредоносные программы для взлома и дефейса. Ответственных за атаку Лондон установил еще в 2019 году.



Другие подразделения ГРУ, попавшие под санкции, по утверждению британских властей, вели онлайн-разведку для координации ракетных ударов по Мариуполю. Один из таких ударов, как утверждается, разрушил драматический театр, где укрывались сотни мирных жителей, включая детей.



Британские чиновники заявили, что офицеры ГРУ также были причастны к атаке на электронное устройство Юлии Скрипаль с использованием вредоносного ПО X-Agent. Атака произошла за пять лет до отравления Юлии и ее отца, экс-разведчика Сергея Скрипаля, веществом «Новичок» в Солсбери.



Согласно британским данным, Россия также вела кибератаки против британских СМИ, телекоммуникационных компаний, демократических институтов и энергетической инфраструктуры. Лондон рассматривает все это как «сеяние хаоса и беспорядков» по приказу президента РФ Владимира Путина.



«Агенты ГРУ ведут кампанию по дестабилизации Европы и создают угрозу гражданам Великобритании. Кремль не должен сомневаться: мы знаем, что они делают, и не потерпим этого», – заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.



Санкции также затронули трех руководителей «Африканской инициативы» – «фабрики троллей», предположительно финансируемой из России. По информации Форин-офиса, структура осуществляет информационные операции в Западной Африке под руководством российских разведчиков. Санкции включают заморозку активов и запрет на въезд в Англию.



Великобритания пообещала усилить борьбу с гибридными угрозами и киберугрозами. Меры принимаются в тесной координации с НАТО, ЕС и ФБР США. Ранее Лондон заявил о планах увеличить военные расходы до 2,6% ВВП к 2027 году.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





