ЕС впервые ввел санкции против китайских банков за сотрудничество с Россией

18.07.2025 22:35





Европейский союз включил два китайских банка в 18-й пакет санкций, направленных на сдерживание российской военной машины. Это первый случай, когда финансовые учреждения из Китая попали под санкции ЕС за содействие агрессии Москвы против Украины. Как сообщили дипломатические источники South China Morning Post (SCMP), под ограничительные меры попали региональные банки Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank.



Это решение может повлечь ответные шаги со стороны Китая, который на протяжении нескольких месяцев активно лоббировал исключение этих банков из пакета, пишет издание. По словам источников, министр иностранных дел КНР Ван И во время июльской встречи с главой европейской дипломатии Кайей Каллас неоднократно — «три или четыре раза» — предупреждал, что в случае включения банков в черный список последует ответ. В Брюсселе, как утверждают собеседники SCMP, китайские дипломаты, включая посла в ЕС Цай Жуня, вели с представителями Евросоюза «откровенные переговоры», пытаясь повлиять на итоговое решение.



Несмотря на то, что Пекину не удалось добиться исключения банков, ему удалось добиться смягчения условий, отмечают источники из числа дипломатов. Европейская комиссия уже уведомила послов стран ЕС о том, что список подлежит пересмотру через шесть месяцев. Если кредитные организации докажут, что прекратили содействие российскому оборонному сектору, их могут исключить из санкционного списка.



Financial Times ранее сообщала, что упомянутые банки использовали криптовалютные операции для обхода действующих санкций ЕС, способствуя импорту подсанкционных товаров в Россию.



Хотя санкции против китайских банков стали беспрецедентными, с начала войны Евросоюз уже включил в черные списки десятки китайских компаний, обвинив их в поставках товаров двойного назначения в Россию. Китай отвергает эти обвинения, заявляя о «нормальных» торговых отношениях с Москвой и отрицая какую-либо военную помощь.



18 июля Евросоюз утвердил 18-й по счету пакет антироссийских санкций. Как сообщает Reuters со ссылкой на датского дипломата, в рамках новых ограничений ЕС намерен понизить потолок цен на российскую нефть — ориентировочно до $47,6 за баррель — и заблокировать использование газопроводов «Северный поток».



Помимо санкций против китайских банков, меры также затронут экспорт технологий, используемых в производстве дронов, и индийский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Роснефти», который считается ее главным зарубежным активом.



Кроме того, под новые ограничения попали 22 российские кредитные организации, которые будут отключены от системы SWIFT. «Мы ограничиваем еще 105 судов теневого флота и их вспомогательные структуры, а также ограничиваем доступ российских банков к международному финансированию», — рассказала Кайя Каллас.



Санкционные списки физических лиц также расширятся: гражданам, попавшим под ограничения, будут заморожены активы, а также отказано в выдаче виз для поездок в ЕС.



Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз уже начал подготовку к следующему, 19-му пакету санкций против Москвы.





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