|
|
|
Член ЕНД Леван Хабеишвили подвергся нападению в прямом эфире
18.07.2025 20:56
Член «Нацдвижения» Леван Хабеишвили подвергся нападению в прямом эфире — в оппозиционного политика бросили яйцо на улице.
Между сторонами произошла как словесная, так и физическая конфронтация, после чего гражданин покинул территорию.
Хабеишвили уверен, что это было организованное нападение.
«Такова реальность, в которой мы живем: сегодня бросают яйцо, завтра — пистолет. Он получил мой ответ. Каждый получит такой ответ. Никто не боится. Грузинский народ заставить жалеть об этом. Не знаю, кто это был. <…> Вот увидите (Кобахидзе, Мдинарадзе — ред.), если не свергнем Иванишвили», — сказал Хабеишвили.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна