Член ЕНД Леван Хабеишвили подвергся нападению в прямом эфире

18.07.2025 20:56





Член «Нацдвижения» Леван Хабеишвили подвергся нападению в прямом эфире — в оппозиционного политика бросили яйцо на улице.



Между сторонами произошла как словесная, так и физическая конфронтация, после чего гражданин покинул территорию.



Хабеишвили уверен, что это было организованное нападение.



«Такова реальность, в которой мы живем: сегодня бросают яйцо, завтра — пистолет. Он получил мой ответ. Каждый получит такой ответ. Никто не боится. Грузинский народ заставить жалеть об этом. Не знаю, кто это был. <…> Вот увидите (Кобахидзе, Мдинарадзе — ред.), если не свергнем Иванишвили», — сказал Хабеишвили.



Источник: SOVA

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