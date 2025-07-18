Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Член ЕНД Леван Хабеишвили подвергся нападению в прямом эфире


18.07.2025   20:56


Член «Нацдвижения» Леван Хабеишвили подвергся нападению в прямом эфире — в оппозиционного политика бросили яйцо на улице.

Между сторонами произошла как словесная, так и физическая конфронтация, после чего гражданин покинул территорию.

Хабеишвили уверен, что это было организованное нападение.

«Такова реальность, в которой мы живем: сегодня бросают яйцо, завтра — пистолет. Он получил мой ответ. Каждый получит такой ответ. Никто не боится. Грузинский народ заставить жалеть об этом. Не знаю, кто это был. <…> Вот увидите (Кобахидзе, Мдинарадзе — ред.), если не свергнем Иванишвили», — сказал Хабеишвили.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна