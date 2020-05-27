

Ратиани: Правительство Грузии изымает деньги из карманов людей

27.05.2020 20:21





Правительство Грузии своими непомерными налогами сегодня фактически изымает деньги из карманов людей, заявил на заседании парламента Грузии 27 мая депутат от фракции «Европейская Грузия» Серго Ратиани.



По его словам, в условиях пандемии, когда правительство якобы пытается выплатить народу компенсации и застраховать цены на рынке, остается в силе такой налог, как акциз. Не снижает правительство и налог на имущество, что ударяет по карманам граждан.



«Акциз — это же налог, изымаемый из карманов каждого из нас, и он прямо ударяет по ценам, о регулировании которых вы говорите. Акциз — это тот случай, когда действительно можно снизить налог, и все вздохнут свободно. А также налог на имущество. Как можно оставлять налог на имущество в том же размере сегодня, когда бизнесу так трудно? Повторяю, это деньги, которые государство фактически сегодня изымает из карманов населения», — заявил депутат.



Напомним, что 27 мая премьер-министр Грузии вместе с членами межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом явился в парламент и выступил с отчетом о работе, проделанной за период с начала распространения в стране коронавируса.



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