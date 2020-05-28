

В Тбилиси отмечают 102-ю годовщину образования Азербайджанской Демократической Республики

28.05.2020 14:16





В Тбилиси отмечают 102-ю годовщину основания Азербайджанской Демократической Республики. Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Хасанов, сотрудники посольства, гендиректор компании SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, члены Союза азербайджанских бизнесменов (AZEBI) и другие лица в парке имени Гейдара Алиева возложили цветы к бюсту национального лидера.



Они также посетили Пантеон азербайджанских общественных деятелей в Тбилисском ботаническом саду и возложили цветы к могилам основателей Азербайджанской Демократической Республики Фатали Хан Хойского и Хасана-бей Агаева.



В рамках мероприятий, посвященных Дню Республики, на специальной электронной доске, установленной перед зданием посольства Азербайджана, было продемонстрировано видео, посвященное Азербайджану.



В течение дня будет транслироваться 15-минутный видеоролик об истории Азербайджанской Демократической Республики и современного Азербайджана.

Вечером тбилисская телевышка будет освещена цветами азербайджанского флага.



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