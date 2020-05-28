

Зураб Абашидзе: Печально, что для острых заявлений Россия выбрала те дни, когда страны мира поздравляют нас с Днем независимости

28.05.2020 16:30





Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявляет, что российские эксперты будут допущены в центр Лугара лишь с соблюдением механизмов и стандартов, существующих в рамках международной конвенции, а это подразумевает то, что при визите должны присутствовать другие представители других стран и международных организаций. Об этом Зураб Абашидзе заявил «IPN», откликаясь на заявление МИД РФ о том, что российские специалисты при посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии для ознакомления с деятельностью лаборатории должны иметь доступ во все корпуса здания, и это должно произойти на двусторонней основе без участия представителей других стран и международных организаций.



Как пояснил Зураб Абашидзе, Грузия действует с соблюдением международных норм и это не только требование Грузии.



«Печально, что для острых заявлений Россия выбрала те дни, когда страны мира поздравляют нас с Днем независимости. Это их выбор.



Что касается возможного визита в Центр российских экспертов, мы и раньше не раз говорили, что Грузия, как ответственный член Конвенции о запрещении биологического оружия, прежде была и сейчас готова к принятию компетентных российских экспертов…



Разумеется, такой визит может быть осуществлен лишь с соблюдением механизмов и стандартов, существующих в рамках конвенции. Этот визит должен осуществиться с участием представителей других стран-членов конвенции, т.е. лишь в многостороннем формате. Между прочим, возможность визита у российских экспертов была в 2018 году, когда в центре Лугара проводились международные упражнения. Тогда, им направили и приглашение, однако они не воспользовались этой возможностью», - заявил Абашидзе.



Напомним, что МИД РФ откликнулся на заявление Министерства иностранных дел Грузии о том, что оно готово пригласить российских экспертов в лабораторию Лугара.



«Российские специалисты при посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии для ознакомления с деятельностью лаборатории должны иметь доступ во все корпуса здания», - заявляет российское внешнеполитическое ведомство.



При этом Россия требует доступа к любой документации. «Именно такой формат позволил бы обеспечить реальную проверку», - отмечается в заявлении.



По заявлению России, визит должен осуществиться на двусторонней основе без участия представителей других стран и международных организаций.



Кроме того в министерстве заявили, что РФ ожидает официального ответа на ноту о возможном визите, которая была направлена грузинской стороне еще в июне 2019 года.





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