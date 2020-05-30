

После режима ЧП: как будут работать офисы

30.05.2020 20:42

"СОВА"



Значительная часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в масштабах Грузии уже снята. На следующей неделе возобновят свою работу рынки и торговые центры, рестораны и бары, откроются гостиницы и заработает междугородний транспорт.



Несмотря на то, что Минздрав рекомендует продолжать трудовую деятельность в удаленном режиме, некоторые компании все-таки вернутся к привычному формату работы. В этой связи специалисты публикуют руководство по безопасности, которого необходимо будет придерживаться.



Работник обязан:



Соблюдать правила гигиены на своем рабочем месте;



Осуществлять рабочий процесс в соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях;



Тщательно мыть руки с мылом и водой, тщательно их вытирать. Если такой возможности нет, использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе и / или другие способы дезинфекции рук;

Не пожимать друг другу руки при приветствии;



Избегать прикосновений к другим сотрудникам / третьим лицам;



Избегать больших собраний (рекомендована работа на одной платформе не более 10-ти человек, причем, с соблюдением дистанции);



Соблюдать дистанцию (не менее 2 метров).



Работодатель обязан:



В случае наличия 20 или более сотрудников, перед началом рабочего дня проводить их термоскрининг;

Разработать план действий в чрезвычайных ситуациях;



Разработать политику и процедуры для немедленной изоляции людей с признаками и / или симптомами вирусной инфекции;



На видном месте разместить информацию о профилактических мерах против распространения вируса;

Максимально способствовать дистанционной работе сотрудников, чье физическое присутствие на рабочем месте не является необходимостью;



Обеспечивать работников необходимыми средствами индивидуальной защиты (перчатки, медицинские маски, защитный экран / щит) в зависимости от специфики работы;



Обеспечить такую расстановку мебели на рабочем месте, чтобы между сотрудниками поддерживалось расстояние в 2 метра;



Установить «дезобарьеры» с соответствующей отметкой у входа в административное здание;



Разместить на рабочем месте дезинфицирующие средства для поверхностей и правила по их использованию;



Разместить на рабочем месте средства для дезинфекции рук с содержанием спирта не менее 70%;



Разместить дезинфицирующие средства для рук в надлежащем месте;



Внедрить санитарные перерывы в течение рабочего дня;



Предоставить работникам информацию о правильном использовании средств индивидуальной защиты и гигиены, а также об их последующем хранении / утилизации;



Убедиться, что поверхности, к которым работники прикасаются наиболее часто (кнопки, дверные ручки, выключатели и пр.), обрабатываются дезинфицирующим раствором каждые два часа;



Обеспечить обработку рабочего инвентаря и оборудования (включая мобильный / городской телефон, клавиатуру, калькулятор и т. д.) несколько раз в день дезинфицирующим раствором соответствующей концентрации;



Проводить влажную уборку / дезинфекцию рабочего пространства в соответствии с регламентом Минздрава;



Несколько раз в день проветривать рабочее помещение;



Обеспечивать утилизацию одноразовых салфеток или других гигиенических средств, используемых сотрудниками / посетителями, которые должны быть помещены в одноразовую пластиковую упаковку. Утилизация должна происходить в перчатках;



Предоставить информацию всем сотрудникам и подрядчикам, а также службе уборки о процедурах профилактики коронавируса;



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