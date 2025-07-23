Папуашвили: Десантирование Саакашвили, Адеишвили и всей этой шайки в Украине было спецоперацией

23.07.2025 12:01





«Реакция иностранцев на намерение украинской власти изменить полномочия Национального антикоррупционного бюро (NABU) наглядно показывает, с чем мы на самом деле имеем дело», — пишет в социальных сетях спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя протесты против законопроекта об Антикоррупционном бюро и Антикоррупционной прокуратуре в Украине.



«На первый взгляд кажется странным, что украинскому президенту, которому доверена защита Европы кровью собственного народа, не доверено формирование институтов собственной страны. Но это только на первый взгляд. Эта история ясно показывает, что подобные институциональные решения, навязанные извне, фактически являются воротами в управление страной извне, и эти ворота, которые никто не может легко открыть – именно то, что мы наблюдаем в Грузии в последние годы.



И какое совпадение, что заместителем главы NABU (то есть его глазом и ухом) с момента его создания (с 2015 года) был Гизо Угулава, прокурор, бежавший на Украину от правительства Саакашвили, который в сентябре прошлого года был арестован украинским правительством за утечку внутренней информации, которую он обнародовал.



Вот о чём мы говорим уже давно. Десантирование Саакашвили, Адеишвили, Лорткипанидзе, Цоцория, Вашадзе, Деканоидзе и всей этой шайки в Украине было спецоперацией, организованной извне, чтобы обеспечить Украину опытными наблюдателями в этом вопросе. Именно поэтому эти люди объявлены неприкасаемыми «глубинным государством». Именно поэтому Адеишвили восседает в почётной ложе Бундестага и встречает еврокомиссаров в Брюсселе; именно поэтому Ноне Цоцория (правой руке Адеишвили) было поручено новое задание: «реформа» молдавского суда; именно поэтому Гие Лорткипанидзе (заместителю главы украинской военной разведки) было поручено внедрить Саакашвили; именно поэтому Саакашвили, обладая силой настоящего профессионального шпиона, создал хронику своей заранее объявленной смерти; именно поэтому они уже четыре года пьют нашу кровь, пытаясь хоть как-то вызволить Саакашвили из тюрьмы, не чураясь ни посольских демаршей, ни спецопераций польских врачей.



Так действует «глубинное государство»: оно заставляет вас создавать фиктивные структуры, назначает своих агентов через свои «НПО» и оттуда управляет вами, а если вы хотите разорвать эти щупальца власти, то даже заставляет своих полезных идиотов говорить, что украинцы проливают свою кровь не за суверенитет страны, а чтобы никто не тронул закон, диктуемый «глубинным государством»», — пишет Папуашвили.





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