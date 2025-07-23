Задержан полицейский, похитивший золото у гражданина

23.07.2025 11:19





Сотрудники Генеральной инспекции задержали инспектора Отдела авиационной безопасности Департамента полиции безопасности по обвинению в краже, сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии.



Задержанный похитил золото у гражданина при исполнении служебных обязанностей.



«Следствием установлено, что М.Б., 1990 года рождения, при исполнении служебных обязанностей с целью противоправного присвоения тайно завладел золотым изделием, принадлежащим гражданину», — говорится в заявлении МВД.



Расследование ведется по статье 177 Уголовного кодекса («кража»). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.







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