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Задержан полицейский, похитивший золото у гражданина


23.07.2025   11:19


Сотрудники Генеральной инспекции задержали инспектора Отдела авиационной безопасности Департамента полиции безопасности по обвинению в краже, сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии.

Задержанный похитил золото у гражданина при исполнении служебных обязанностей.

«Следствием установлено, что М.Б., 1990 года рождения, при исполнении служебных обязанностей с целью противоправного присвоения тайно завладел золотым изделием, принадлежащим гражданину», — говорится в заявлении МВД.

Расследование ведется по статье 177 Уголовного кодекса («кража»). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.


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