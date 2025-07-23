В столице для соблюдения урбанистического порядка начнет работу мотоинспекция

23.07.2025 12:00





В столице для соблюдения урбанистического порядка Муниципальной инспекцией создан новый проект - мотоинспекция, - указанное заявление сегодня на заседании правительства Тбилисского муниципалитета сделал мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, мотоинспекция будет осуществлять контроль над обликом, загрязнением среды и акустического шума, а также осуществлять оперативное реагирование на строительные и административные правонарушения.



„Соблюдение урбанистического порядка и проведение надлежащих мероприятий является одним из наших приоритетов. В этом направлении предпринято немало действенных шагов. Сейчас мы хотим ознакомить вас с новым проектом Муниципальной инспекции, который окажет нам помощь в эффективном и оперативном управлении мероприятиями по соблюдению порядка в туристической и исторической зонах, на центральных площадях и проспектах“, - завил Каладзе.



Также, по его словам, мотоинспекция будет оснащена трициклами, спецэкипировкой и современными технологиями, соответствующими европейским стандартам.



„Цель проекта – осуществление эффективного управления за соблюдением урбанистического порядка и проведение соответствующих мероприятий в исторических и туристических зонах. на центральных площадях и проспектах. Сотрудники Муниципальной инспекции прошли специальную подготовку; служба закупилша 20 единиц трициклов“, - отметил Каладзе.





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