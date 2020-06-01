

В Грузии 4 июня начнется всенародное обсуждение поправок в конституцию

01.06.2020 20:42





Процесс всенародного обсуждения поправок в конституцию, касающихся избирательной системы, начнется 4 июня и будет проходить в онлайн-режиме, сообщил сегодня глава парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Гурам Мачарашвили.



Проведение парламентских выборов 31 октября 2020 года по новой системе, которая предусматривает увеличение количества депутатов, избранных по пропорциональной системе за счет сокращения количества мажоритарных депутатов, является одним из основных требований к Грузии международного сообщества для развития демократии.



Согласно проекту изменений, на выборах 2020 года в парламент выберут 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 — по мажоритарной.



Для принятия конституционных поправок необходимо 112 голосов, а у правящей партии их всего 95, поэтому ей необходима поддержка хотя бы части оппозиции.



Обсуждение поправок 4 июня будут с 22:30 транслировать на Общественном телевидении и Аджарском телевидении – с конституционными поправками граждан ознакомятся в телевизионном эфире, а вопросы можно задать по интернету.



«Общественность знает, что формат из-за ситуации с распространением COVID-19 во всем мире и в Грузии, изменился. Если мы примем во внимание рекомендации нашей системы здравоохранения, то это будет осуществляться с помощью телекоммуникаций, то есть с помощью Общественного вещателя граждане Грузии смогут задавать вопросы в связи с конституционными изменениями, и у членов конституционной комиссии будет соответствующий формат и возможность ответить на эти вопросы. Это будет 4 июня. Общественность уже знает, с какими конституционными изменениями мы имеем дело, но, конечно же, мы должны соблюдать требования конституции», — сказал Мачарашвили.



Представители оппозиционных партий «Национальное движение» и «Европейская Грузия», требующие реформы избирательного законодательства, заявляют, что не поддержат конституционные поправки, пока власть не выполнит все условия соглашения от 8 марта.



Законодательную инициативу зарегистрировали в парламенте 11 марта. Согласно поправкам, в новой системе выборов меняется количество округов, проходной барьер для партий и система распределения мест в парламенте.



В представленном варианте всего 30 одномандатных мажоритарных округов вместо 73, проходной барьер для партий только 1%. А число мест в парламенте, получаемых партией или блоком по итогам выборов, будет зависеть от полученных мест по итогам выборов в одномандатных округах.



Член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе сообщил, что сегодня состоялось заседание организационной комиссии по всенародному рассмотрению конституционных изменений, где обсуждались вопросы проведения процесса рассмотрения.



По словам Кобахидзе, в телевизионном формате пройдут две встречи, на которых представители комиссии, в том числе председатель парламента и председатель комиссии Арчил Талаквадзе, представят конституционные изменения.



«У нас также будет возможность интерактивной коммуникации с общественностью, получать вопросы от граждан и давать ответы. Встречи в телевизионном формате пройдут на платформе Общественного вещателя, такая встреча состоится в Тбилиси, а также на Общественном вещателе Аджарии», — сказал Кобахидзе.



Кобахидзе полагает, что процесс рассмотрения будет завершен в середине июня, а к 21 июня законопроект будет рассмотрен в парламенте в первом чтении.



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