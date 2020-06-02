

Ультранационалисты в Грузии решили создать свою партию

02.06.2020 17:11





ультранационалистического движения «Грузинский марш» решено создать политическую партию для участия в предстоящих парламентских выборах. Об этом 1 июня заявил один из лидеров движения Сандро Брегадзе на телеканале «Пирвели».



"Мы вынуждены идти в политику, чтобы создать сильную национальную, националистическую политическую силу на основе «Грузинского марша», — заявил ультранационалист Брегадзе.



Он добавил, что идут переговоры об объединении с рядом политических сил схожих взглядов. «Альянс патриотов» в этот список не включили. Брегадзе отметил, что победить на выборах не планируется.



Стоит отметить, что движение «Грузинский марш» было создано весной 2017 года. Летом того же года они публично призвали выдворить из Грузии всех нелегальных мигрантов. Это было сделано на фоне новости о задержании гражданина Ирана по подозрению в развратных действиях в адрес несовершеннолетних.



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