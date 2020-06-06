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Турция рассмотрит запрос Грузии об экстрадиции «вора в законе» Миндии Горадзе
06.06.2020 11:15
В понедельник, 8 ноября, представители департамента по международным отношения и правового обеспечения ознакомят члена семьи и адвоката «вора в законе» Миндии Горадзе («Лавасоглы») с вопросами, связанными с экстрадиционными процедурами, сообщают в прокуратуре Грузии.
Как заявляют в ведомстве, на основании ходатайства прокуратуры компетентные органы Турции рассматривают вопрос об экстрадиции разыскиваемого «Лавасоглы» в Грузию.
«На основании ходатайства прокуратуры Грузии компетентные органы Турецкой Республики рассматривают вопрос об экстрадиции разыскиваемого Миндии Горадзе («Лавасоглы») в Грузию. На данном этапе производятся предполагаемые международными договорами экстрадиционные процедуры. Поскольку члены семьи Миндии Горадзе выразили желание встретиться, то в понедельник, 8 июня, представители департамента по международным отношения и правового обеспечения ознакомят члена семьи и адвоката Миндии Горадзе с вопросами, связанными с экстрадиционными процедурами», - заявляют в прокуратуре.
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