|
|
|
Пашинян вылечился от коронавируса
08.06.2020 15:42
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вылечился от коронавируса. Об этом он написал в своем Facebook.
«Только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. Результаты всех наших тестов отрицательные», — написал он.
Пашинян отметил, что полноценно вернулся к работе.
Пашинян заразился коронавирусом 1 июня. Предположительно, он подхватил болезнь от официанта во время рабочего совещания правительства. Молодой человек, как выяснилось, с положительным тестом на COVID-19, принес премьеру воду без перчаток.
За последние сутки в Армении коронавирус выявили у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения уже превысило 12,5 тысячи. Общее число смертей от новой инфекции достигло 259 человек, а ежедневный прирост составляет более 500 человек пятый день подряд.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна